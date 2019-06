NS krijgt advies over compensatie oorlogsleed

Een commissie onder leiding van Job Cohen brengt woensdag een advies uit aan de Nederlandse Spoorwegen over schadevergoedingen voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met treinen naar concentratiekampen zijn afgevoerd. Zowel overlevenden als directe nabestaanden van slachtoffers komen in aanmerking.

Dát de NS individuele schadevergoedingen gaat uitkeren, staat al vast. De onafhankelijke commissie is eind vorig jaar opgericht met de taak om „op morele gronden” een regeling op te stellen. Als de NS het advies overneemt, gaat dezelfde commissie alle aanvragen beoordelen en ervoor zorgen dat de juiste mensen een vergoeding krijgen.

Het initiatief kwam op gang door de inzet van journalist en fysiotherapeut Salo Muller (83), wiens Joodse ouders door de NS in Nederland werden getransporteerd en uiteindelijk door de nazi’s werden vermoord in Auschwitz.

NS beschouwt de Tweede Wereldoorlog als een zwarte bladzijde in zijn geschiedenis, omdat het spoorbedrijf in opdracht van de Duitse bezetter treinen met gevangenen liet rijden. In september 2005 bood NS daarvoor al excuses aan, maar van schadevergoedingen was toen geen sprake.

President-directeur Roger van Boxtel neemt het advies woensdagmiddag in ontvangst. De commissie geeft een toelichting in het Spoorwegmuseum in Utrecht.