NS: kom dinsdag niet naar het station

De NS verwacht dat er dinsdag tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer ’‘zeer beperkt tot geen treinverkeer’‘ is. ’‘Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke treinen niet rijden. Wij kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen’‘, aldus de spoorwegen vrijdag.

Waar mogelijk gaan de spoorwegen wel proberen enkele treinen te laten rijden. Maar dat zal ’‘zeer beperkt en onvoorspelbaar zijn.’’

Vakbonden hebben aangekondigd dat ze zowel het treinverkeer als het streekvervoer plat gaan leggen. De werknemers staken om hun eisen over het pensioenstelsel kracht bij te zetten.

Ook de pensioenacties die voor woensdag gepland staan, kunnen gevolgen hebben voor het treinverkeer, aldus de NS. Die betreurt de staking. "Wij hebben begrip voor de zorgen over pensioenen, maar vinden het jammer dat opnieuw gekozen is voor een middel waar onze reizigers zeer veel hinder van ondervinden. Reizigers worden de dupe van een conflict waar NS geen partij in is."