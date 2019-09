NS: investeringsfonds goed voor reizigers

Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, is blij met de aankondiging van een investeringsfonds. „We willen het kabinet daarbij aanmoedigen om keuzes te maken die tot een verbetering voor de Nederlandse reiziger leiden, waarbij we over de grenzen van auto, fiets en trein heen moeten kijken.”

Volgens Van Boxtel zijn verbeteringen in de infrastructuur goed voor een duurzame en toekomstbestendige economie.

Hij wijst er op dat de grenzen van de groei op het huidige spoor in zicht komen. „We hopen op snelle besluitvorming in Den Haag, zodat er snel besloten kan worden tot de aanleg van meer noodzakelijke infrastructuur.” Hij denkt aan de verkorting van reistijden naar steden als Groningen, Maastricht en Enschede en meer sporen tussen de grote steden.