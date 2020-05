NS herdenkt omgekomen machinist

De NS herdenkt donderdag de machinist die vrijdag omkwam door een ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen (Drenthe). Bij de uitvaart van de 58-jarige man uit Hardenberg is donderdag een erehaag gevormd door collega’s.

Een NS-woordvoerder meldt dat in overleg met de veiligheidsregio en de burgemeester van de gemeente Hardenberg was gekozen voor een beperkt aantal mensen voor het vormen van de erehaag. Ook was er een herdenking van het NS-personeel op het station van Zwolle. Daarbij werd 2 minuten stilte in acht genomen, op 1,5 meter afstand van elkaar.

Verder hangt de vlagstok op NS-locaties en is als eerbetoon aan de omgekomen machinist de afgelopen week langzamer gereden op de plek waar de man om het leven kwam. Ook bij ProRail hangt deze donderdag de vlag halfstok.

De trein die de machinist bestuurde, botste op de aanhanger van een tractor. De machinist overleed ter plaatse. Twee treinpassagiers raakten lichtgewond, de bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

Na het ongeval herhaalde de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) dat het opheffen van onbewaakte overwegen sneller moet worden doorgevoerd. „Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen.” In Nederland zijn nog 159 onbewaakte spoorwegovergangen, vaak bij onverharde wegen. ProRail is al jaren bezig om ze op te heffen of in elk geval beter te beveiligen.