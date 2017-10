NS gaat vaker sprinters inzetten

De Nederlandse Spoorwegen gaan meer sprinters inzetten. Vanaf december wordt de dienstregeling uitgebreid met 83 extra sprinterverbindingen. Er gaan onder meer vaker sprinters rijden tussen Geldermalsen en Den Bosch en Leeuwarden en Meppel.

„We investeren hiermee volop in het belang van de reiziger die korte afstanden maakt”, laat topman Roger van Boxtel weten. Hij wijst erop dat er tussen Utrecht en het station Houten Castellum straks zelfs elke tien minuten een sprinter gaat rijden.

De aankondiging valt samen met de officiële presentatie in Amsterdam van het nieuwe model sprinter van de Spaanse fabrikant CAF. De eerste exemplaren van in totaal een bestelling van 118 treinen, zijn nu in Nederland voor de test- en toelatingsperiode. De nieuwe aanwinsten worden vanaf volgend jaar gefaseerd ingezet in diverse delen van het land.

Sinds dit jaar rijdt NS al 58 gloednieuwe sprinters van fabrikant Stadler. De spoorvervoerder breidde de sprinterdienstregeling vorig jaar december ook al fors uit. Dat gebeurde onder meer tussen Groningen en Assen en Breukelen en Amsterdam.