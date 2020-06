NS gaat door met testen van aanmeldservice voor treinreizen

De NS gaat door met het testen van de aanmeldservice. Reizigers kunnen zich hiermee aanmelden voor een treinreis en krijgen dan vooraf te zien welke trein druk is en welke niet. De NS kan met de informatie de treinencapaciteit aanpassen.

De afgelopen vijf weken onderzocht de NS met het oog op het coronavirus of zo’n service kan helpen. Zo’n 5000 reizigers namen deel aan de test. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen, die vooraf werden aangemeld. De resultaten van deze eerste test, die zich vooral richtte op gebruiksgemak en verfijning van de techniek, zijn volgens de NS overwegend positief en daarom zet het spoorbedrijf de test voort.

De NS wil ook onderzoeken of het mogelijk is om fietsen in de trein weer toe te staan, wanneer deze worden aangemeld. Ook wil de vervoerder kijken of de aanmeldservice kan bijdragen aan het verruimen van de reis- en collegetijden van studenten. Over deze en andere mogelijke toepassingen gaat NS in gesprek met reizigersorganisaties, overheid en andere vervoerders.