NS doet aangifte wegens verwijderen lint van bankjes Tilburg

De NS heeft aangifte gedaan tegen een man die waarschuwingslinten van bankjes afhaalde op het treinstation van Tilburg. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS na berichtgeving van Omroep Brabant.

De man filmde zijn actie en plaatste de video op Facebook. Hij zei dat hij het niet eens is met de coronamaatregelen en vond dat mensen weer op de bankjes moesten gaan zitten.

„Wij hebben aangifte gedaan, want dit is vandalisme”, aldus een woordvoerder van de NS. „Mensen denken vaak ten onrechte dat stations openbare ruimte zijn, maar de stations zijn eigendom van de NS en van ProRail. Blijf van onze spullen af.”

De NS plaatst linten en stickers op plekken waar reizigers niet meer mogen komen, om er zo voor te zorgen dat reizigers veilig met de trein kunnen. De woordvoerder wist niet of het vaker voorkomt dat mensen linten en stickers verwijderen.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er aangifte is gedaan. „We zijn nu nog bezig met het bekijken van de camerabeelden. We kijken of er een strafbaar feit is gepleegd en zo ja, wat dan precies.”