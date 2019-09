NS deelt uit aan ‘druktevermijder’

De NS deelt maandag in de ochtendspits op station Oss gratis koffie en smoothies uit aan „druktevermijders”. De traktatie is bedoeld voor reizigers die de drukste treinen aan zich voorbij laten gaan en een rustiger spitstrein pakken. Op station Haarlem krijgen vroege vogels een gratis ontbijtje. En aangezien Nijmegen kampioen spitsmijden is, kunnen reizigers daar dinsdag gratis ijskoffie en smoothies krijgen.

De NS verwacht in september een recordaantal van 36,7 miljoen reizigers. September is altijd de drukste maand voor de vervoerder. „Forensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren”, aldus de NS. Met verschillende maatregelen wil de NS de hinder als gevolg van de drukte beperken.

Voor station Oss is gekozen omdat daar de twee drukste treinen van de NS vertrekken. Ook het traject Haarlem-Amsterdam Sloterdijk is al jaren een van de drukste trajecten in de spits. In Nijmegen pasten de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen eerder hun aanvangstijden aan. In de drukste spitstrein van Den Bosch naar Nijmegen daalde het aantal reizigers vervolgens met 18 procent.