NS-bussen rijden vanaf januari op biobrandstof

Reizen met de NS wordt vanaf volgend jaar duurzamer. Althans, als de trein uitvalt in ieder geval. De vervangende bussen die de NS inzet bij werkzaamheden of storingen rijden vanaf januari 2019 op brandstof die gemaakt is van afval.

De NS tekent maandag een contract met twee busbedrijven die de vervangende ritten voor de spoorwegmaatschappij gaan verzorgen. De bussen gaan rijden op de biobrandstof HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze dieselvervanger wordt voor een groot deel gemaakt van gebruikt frituurvet en stoot aanzienlijk minder CO2 uit dan reguliere diesel.

De drie vervoersbedrijven stellen tijdens het achtjarige contract verder te willen investeren in duurzaamheid door met bijvoorbeeld elektrische- of waterstofbussen proef te rijden. Ook willen ze de reisinformatie over de aankomst- en vertrektijden van de bussen bij werkzaamheden verbeteren. In 2017 werden ruim 31.000 keer bussen ingezet door NS.