NRC-journalist De Koning krijgt Anne Vondelingprijs 2019

De Anne Vondeling Prijs 2019 is toegekend aan Petra de Koning, redacteur van NRC Handelsblad, voor haar politiek journalistieke werk. De jury prijst De Koning voor het altijd hoge niveau van haar artikelen, reportages en interviews.

„Haar stukken zijn gezaghebbend, kritisch en informatief, ze bieden een trefzekere blik op de binnenkamers van de Haagse politiek”, aldus de jury. „Bijzondere aandacht trokken een interview met voormalig FvD-voorman Henk Otten (samen met NRC-collega Philip de Witt Wijnen), een reportage over premier Rutte in de week van de Provinciale Statenverkiezingen en de tramaanslag in Utrecht, en een longread waarin Janine Hennis, VN-vertegenwoordiger in Irak, een jaar lang gevolgd werd.”

De Anne Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-Kamervoorzitter Vondeling (1916-1979), die streed tegen de verloedering van de Nederlandse taal. De prijs bestaat uit een beeldje van Vondeling en een geldbedrag van 2500 euro. Vorig jaar wonnen Milena Holdert (Nieuwsuur) en Ghassan Dahhan (Trouw) de prijs voor hun serie over de steun van de Nederlandse overheid aan Syrische strijdgroepen.

Freelancejournalist Menno van den Bos wint de Saskia J. Stuivelingprijs 2019 voor zijn reportage over lokale politiek en journalistiek in Almere. Hij beschrijft in dit artikel, dat is verschenen in Vrij Nederland, de teloorgang van de lokale journalistiek in de achtste stad van Nederland. Met de toekenning van deze aanmoedigingsprijs deelt de jury de zorgen die er bestaan over de precaire positie van lokale en regionale media.

De winnaars krijgen hun prijs op 8 juli uit handen van oud-minister Winnie Sorgdrager.