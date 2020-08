NRC-correspondent gewond terug uit Wit-Rusland

NRC-correspondent Emilie van Outeren is teruggekeerd in Nederland nadat zij gewond was geraakt tijdens verslaggeving in Wit-Rusland. In het land zijn doden gevallen bij betogingen vanwege de omstreden herverkiezing van president Alexander Loekasjenko.

Na het sluiten van de stembussen sprak Van Outeren zondagavond in de marge van demonstraties met betogers in de hoofdstad Minsk, meldt de krant. Toen ordetroepen op de demonstranten begonnen te schieten brak er paniek uit, waarbij zij door een nog onbekend projectiel in haar bovenbeen werd getroffen.

De correspondent is dinsdag voor verdere behandeling aangekomen in Nederland. Naar omstandigheden maakt ze het redelijk. Hoe lang ze in het ziekenhuis moet blijven, is nog niet bekend.

Van Outeren (40) begon bij NRC in 2007 en is sinds anderhalf jaar correspondent in Oost-Europa, met standplaats Warschau.