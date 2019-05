NRC-columnist Hertzberger: Abortus blijft het breken van leven in de knop

Abortus blijft het breken van leven in de knop. Dat stelt microbioloog Rosanne Hertzberger zaterdag in haar column in NRC Handelsblad.

Hertzberger, die zichzelf als feminist typeert, noemt „de afgelopen twee weken een uitstekend voorbeeld van de lichtgevoeligheid en het zelfmedelijden waar menig jong feminist aan lijdt.”

Ze doelt op de verontwaardiging onder feministen over plannen in conservatieve Amerikaanse staten om abortus aan banden te leggen. Ook verwijst Hertzberger naar de commotie rond kritische uitspraken van FVD-leider Baudet over abortus.

De NRC-columniste is kritisch over verhalen van twee vrouwelijke schrijvers, Tamar Stelling en Linda Duits, over hun eigen abortus. „Ik begrijp de opluchting en de waardering voor de goede warme zorg die ze ontvingen in hun penibele situatie. Een ramp werd afgewend. Tegelijkertijd zijn de stukken toondoof. De stukken lezen als ‘opgeruimd staat netjes’ en ‘niets om je voor te schamen’. Pijnlijk om vrouwen een rondedansje te zien doen rondom abortussen.”

Abortus is uiteindelijk „gewoon falen”, zegt Hertzberger. „De samenleving faalde in het bieden van betere anticonceptie en voorlichting en een gelijker speelveld tussen man en vrouw. De individuen faalden door niet beter op te letten en onbeschermde seks te hebben. En uiteindelijk blijft abortus het breken van leven in de knop. Dat leven heeft voor mij, en velen met mij, iets heiligs en iets wat beschermd moet worden tegen willekeur of achteloosheid. Abortus zou veilig, legaal en zeldzaam moeten zijn, zoals Hillary Clinton ooit schreef. Een laatste verdrietige noodgreep.”