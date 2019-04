NPV opent meldpunt over NIP-test

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is donderdag een meldpunt begonnen om te achterhalen welke ervaringen vrouwen hebben met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT).

De NIPT is een kansbepalende bloedtest die stukjes DNA in het bloed van de zwangere screent op aanwijzingen voor het down- het edwards- en het patausyndroom. Sinds twee jaar krijgen alle zwangeren van hun verloskundige het aanbod om mee te doen aan de NIPT. Voor de test kunnen vrouwen een counselingsgesprek voeren met de verloskundige, zodat ze goed geïnformeerd kunnen besluiten of ze hem wel of niet willen ondergaan.

Met het meldpunt wil de NPV achterhalen wat vrouwen weten over de test en vooral hoe ze terugkijken op de informatievoorziening en begeleiding. Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de NPV de voorlichting over keuzeafwegingen verbeteren. De vragenlijst is in te vullen via de site van de vereniging: npvzorg.nl.