NPV krijgt SGP-senator Van Dijk als nieuwe directeur

De christelijke patiëntenvereniging NPV Zorg voor het leven krijgt na Esmé Wiegman opnieuw een politicus als roerganger. Donderdag werd SGP-senator Diederik van Dijk gepresenteerd als nieuwe directeur.

Met zijn benoeming herstelt het NPV-bestuur een oude traditie in ere, grapt Van Dijk. Ook drs. G. van den Berg, die als eerste leiding gaf aan de NPV, combineerde het directeurswerk met het Eerste Kamerlidmaatschap. „Maar”, vervolgt Van Dijk vlug, „natuurlijk moet ik me in deze functie gaan bewijzen. Niet alles wat van een bestuurder wordt verwacht heb ik al eens bij de hand gehad.”

Waar hebt u nog geen ervaring mee?

„Ik heb nog nooit een grote groep vrijwilligers leiding gegeven en aangestuurd. Maar al die kanjers die voor de NPV actief zijn in de vrijwillige terminale thuiszorg verdienen natuurlijk wel een directeur die in hen investeert en die hen koestert. Ik ben dan ook vast van plan om snel een stevige cursus management te gaan doen.”

U gaat als staats- en bestuursrechtjurist aan de slag bij een patiëntenorganisatie. Vraagt uw omgeving niet: Waar begin je aan?

„Vooropgesteld, als christenen mogen we zien op de Levensvorst, ook voor ons dagelijks bezig-zijn. Of we nu senator zijn, of directeur of mantelzorger. Hij heeft het laatste woord, ook over ons en mijn leven. Dat maakt dat ik dit werk mag oppakken met verwachting, en met hoop.

En ja, ik heb waarschijnlijk niet het doorsneeprofiel van een boegbeeld van een patiëntenclub; dat is waar. Maar vergeet niet, als NPV zijn we ook geen doorsnee-patiëntenorganisatie. Opkomen voor het leven is een van onze onderscheidende speerpunten. We roeien daarmee tegen de stroom in.

Door ons geluid te laten horen hopen we invloed te hebben op de maatschappelijke opinie en op het beleid dat in Den Haag wordt gemaakt. Zo bekeken zijn er natuurlijk wel raakvlakken met mijn eerdere en mijn actuele politieke functie van SGP-beleidsmedewerker en senator. Zorgwetten of het reilen en zeilen in de politiek; daar weet ik wel het een en ander van af.”

Na een politica met een ChristenUnie-profiel krijgt de NPV nu een directeur met een SGP-profiel. Is dat voor de leden nog te volgen?

„Ja, voor 100 procent. Wat Wiegman zei in de Tweede Kamer, in Den Haag kon ze ook als NPV-directeur zeggen. Voor mij geldt precies hetzelfde. De NPV, de ChristenUnie en de SGP gaan alle drie uit volle overtuiging voor het leven. In dat opzicht zitten we gewoon op dezelfde lijn.”

Wat verandert er bij de NPV straks zeker niet na uw komst?

„Het is tegenwoordig voor elke directeur van een christelijke, identiteitsgebonden organisatie een ingewikkelde opgave om bestaande leden vast te houden en nieuwe te werven. Vooral de jongere generatie bindt zich niet snel. Die bereik je nog het meest met concrete projecten, iets wat de NPV nu al probeert en in mijn ogen moet blijven doen.

Verder deel ik net als mijn voorganger de overtuiging dat de NPV-uitgangspunten het waard zijn om uitgedragen te worden, omdat het de Schepper Zelf is die ze gegeven heeft. Wiegman is in een aantal debatten onverwacht, assertief en prikkelend naar buiten getreden, onder andere toen het ging om de Downtest. Ook de mede door haar bedachte Week van het Leven heeft wel iets losgemaakt. Ik ben zeker van plan om in zo’n lijn door te gaan.”