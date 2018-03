NPV komt met keuzehulp anticonceptie

De NPV heeft een digitale keuzehulp anticonceptie ontwikkeld: een onlinecursus die voor stellen helder maakt wat voor hen belangrijk is en welke keuzes daarbij passen.

Dat meldde de patiëntenvereniging dinsdag in een persbericht. De keuzehulp, die maandag online gaat, bestaat uit vier onderdelen: vruchtbaarheid, seksualiteit, gezinsvorming en anticonceptie. Uit informatie en opdrachten ontstaat een beeld van de eigen opvattingen en de keuzes die daarbij passen. „Het is geen korte test waar vervolgens een advies uit komt rollen”, aldus de NPV.

De keuzehulp is volgens de patiëntenvereniging vooral bedoeld voor stellen die vragen hebben over anticonceptie en gezinsvorming, ter voorbereiding op het huwelijk of binnen het huwelijk. De NPV noemt als motieven voor het gebruik van de anticonceptiepil menstruatieklachten, acné, medische of psychische redenen waardoor het niet verstandig is om zwanger te raken, of nog niet zwanger willen worden.