NPV-keuzehulp helpt mening vormen over orgaandonatie

Lastig dilemma: wil je wel of geen orgaan doneren? Een digitale keuzehulp van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) laat mensen zich hierover een mening vormen.

Vanaf 1 juli 2020 moet elke volwassen burger in Nederland kiezen: ben je bereid om organen af te staan, weiger je dat of laat je je nabestaanden daarover beslissen? Om mensen bij deze lastige vraag te helpen heeft de NPV donderdag een digitale keuzehulp gelanceerd, die bestaat uit onder meer gespreksvragen, ervaringsverhalen en bijdragen van deskundigen.

Waarom hebben jullie gekozen voor een digitale module?

Rineke Heij, NPV-medewerker Advies en Toerusting: „We merken dat mensen ontzettend veel vragen hebben over orgaandonatie, naar aanleiding van de nieuwe wetgeving. Via lezingen informeren we wel mensen, maar daar bereiken we jongeren minder goed mee. Daarom leek het ons goed de informatie die we op lezingen verstrekken te delen via een laagdrempelige, digitale keuzehulp, die iedereen in zijn eigen tempo kan doorlopen.”

Hoeveel weten mensen over orgaandonatie?

„Dat is heel wisselend: sommigen zijn goed ingelezen, anderen totaal niet. We merken dat velen het nadenken erover weliswaar belangrijk vinden, maar uitstellen. Nadenken over het levenseinde is confronterend, dat doen we van nature niet graag.”

Het volgen van de module leidt niet tot een concreet ja- of nee-antwoord.

„Dat klopt. We vinden het belangrijk om informatie aan te reiken waarmee mensen zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.

We hebben geen ja- of nee-visie. Wat een goede keus is, verschilt per individu, afhankelijk van hoe hij of zij in het leven staat.

De ene christen staat volledig achter het doneren van organen, vanuit het perspectief dat we als rentmeester over ons lichaam de naaste mogen dienen.

De andere christen vindt dat we de integriteit van het van God ontvangen lichaam niet mogen schenden. Dit is een van de vele overwegingen die in de keuzehulp aan de orde komen. Zo kunnen twee christenen tot een verschillende keuze komen.”

Hoe neutraal of juist sturend is de keuzehulp?

„We hebben geprobeerd zo neutraal mogelijk te zijn. Naast een filmpje van de heer Meuleman, die nu nog leeft dankzij een donorhart, hebben we ook een enkele citaten opgenomen van iemand die orgaandonatie afwijst. Een video van iemand die bewust „nee” heeft gekozen zit niet in deze keuzehulp, omdat de nee-keuze gevoelig ligt. Mensen willen niet graag publiek zichtbaar voor de camera dit standpunt uitdragen.”

