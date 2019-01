NPV: Denk tijdig na over reanimatie

Ouderen –en niet alleen zij– moeten tijdig nadenken over de vraag of ze zich wel of niet laten reanimeren.

Dat stelt de NPV na een oproep die artsen woensdag deden.

De christelijke patiëntenorganisatie stelt dat een besluit over (niet-)reanimeren door arts en betrokkene samen moet worden genomen.

De vraag of reanimatie voor de patiënt medisch zinvol is, kan hierbij een cruciale rol spelen. Daarbij gaat het er niet om of iemands leven nog zinvol is, zo benadrukt de NPV.

Belangrijk is de vraag of er sprake is van proportioneel handelen.

Een herziene NPV-brochure over reanimatie is eerder deze week op de website npvzorg.nl gepubliceerd.

Lees ook:

Burgerhulpverleners zetten reanimatie op de kaart (Reformatorisch Dagblad, 06-06-2015)

Angst voor leven als kasplantje onterecht (Reformatorisch Dagblad, 13-06-2015)

Rumoer rond de niet-reanimerenpenning (Reformatorisch Dagblad, 20-06-2015)

Leren leven in afhankelijkheid (Reformatorisch Dagblad, 27-06-2015)