NPO vraagt Nederland om programma-ideeën

De publieke omroep nodigt dit najaar alle Nederlanders uit zelf met een programma-idee te komen. Op die manier wil de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ook de 15 procent van Nederland aanspreken die nu nog niet wordt bereikt. Dat zei Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, bij de seizoenspresentatie in Hilversum.

Volgens haar zijn het vooral bepaalde groepen jongeren en migranten die de NPO nu nog niet weten te vinden. Voor hen wil de omroep ook programma’s maken. „Vertel ons maar wat we nog niet maken, wat je wilt zien”, vertelde Rijxman. „Wij kijken dan serieus of we er iets mee kunnen.” Hoe het project precies vorm krijgt, is nog niet duidelijk.