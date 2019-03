NPO: salaris Van Nieuwkerk volgens de regels

De salarisafspraken tussen BNNVARA en presentator Matthijs van Nieuwkerk zijn volgens de regels. Dit concludeert de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) na onderzoek op verzoek van minister Arie Slob van Media. Over het salaris was ophef ontstaan in de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ‘salarisconstructie’ als Van Nieuwkerk binnenkort het programma College Tour gaat presenteren voor BNNVARA en de NTR. College Tour wordt geproduceerd door televisieproducent MediaLane.

BNNVARA heeft volgens de NPO alle relevante documenten laten zien en alle vragen beantwoord. „Uit deze informatie komt naar voren dat er geen sprake is van het overschrijden van het door Matthijs van Nieuwkerk geldende maximum toe te kennen honorarium”, concludeert de NPO. Het salaris van Van Nieuwkerk past binnen de Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) en dat behoudt hij zolang zijn contract duurt.

De NPO noemt het jammer dat er ophef is ontstaan rond de verdiensten van de presentator. „Matthijs van Nieuwkerk vervult met zijn eindeloze energie en vakmanschap al jaren een ongekend grote rol bij de uitvoering van de missie van zijn omroep BNNVARA, maar ook bij het uitvoeren van de taak van de gehele landelijke publieke omroep”, zegt Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. „Daar hebben we als NPO heel veel waardering voor. En het publiek ook, zo blijkt uit de constante hoge kijk- en waarderingscijfers voor de programma’s van Van Nieuwkerk.”