„NPO moet Start-app snel aanpassen”

Privacy-organisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond willen dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn Start-app, de opvolger van Uitzending Gemist, snel aanpast. De app werkt nu alleen als gebruikers akkoord gaan met het verzamelen van gegevens over hun kijkgedrag.

De NPO meldt op zijn website meldt dat de aanpassing nog enkele maanden kan duren. Maar dat gaat de consumentenorganisaties niet snel genoeg.

Sinds eind december verschijnt in de app van de NPO een melding over het verzamelen van gegevens door adverteerders. Gebruikers moeten hiervoor akkoord geven. Doen ze dit niet, dan krijgen ze geen toegang. „De NPO levert een publieke dienst en zou vrij toegankelijk moeten zijn”, vinden Bits of Freedom en de Consumentenbond. „Bovendien is het volgens een aanvulling op de ‘cookiewet’ niet toegestaan om toegang tot een website van een overheidsinstelling, zoals de NPO, af te laten hangen van acceptatie van advertentiecookies.”