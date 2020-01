NPO mag Sterren NL Radio via digitaal netwerk uitzenden

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) mag doorgaan met uitzenden van Sterren NL Radio via het netwerk voor digitale radio-uitzendingen DAB+. De Raad van State bepaalde woensdag dat het Commissariaat voor de Media niet tegen de uitzendingen hoeft op te treden.

De zaak was aanhangig gemaakt door moederbedrijf RadioCorp van de zender 100% NL, die net als Sterren NL Radio muziek uitzendt van Nederlandse bodem. Volgens RadioCorp was er sprake van distributieschaarste op het digitale netwerk en was daarom toestemming van de minister nodig om via DAB+ uit te zenden.

De Raad van State stelt dat de uitzendingen van Sterren NL niet ten koste gaan van de ruimte voor commerciële zenders en dat het commissariaat daarom niet hoeft op te treden.

De rechtbank in Utrecht gaf RadioCorp in 2018 wel gelijk, maar die uitspraak was volgens de Raad van State te streng.