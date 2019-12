„NPO kan besteding omroepgeld niet controleren”

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft te weinig zicht op de bestedingen van het belastinggeld door de omroepen. Volgens de Algemene Rekenkamer kan de NPO daardoor niet aan de wettelijke taak voldoen om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse 850 miljoen euro goed wordt uitgegeven.

Dat staat in het onderzoek ‘Hilversum in beeld - Doelmatigheid bij de publieke omroep’, dat de Rekenkamer, de financiële waakhond van het Rijk, dinsdag heeft gepresenteerd. Volgens de onderzoekers zijn er binnen de NPO aarzelingen en is er verdeeldheid over de beste aanpak van het toezicht op de bestedingen.

De omroepen krijgen per programma geld van de NPO, maar kunnen dat vervolgens zelf weer herverdelen. Zij geven echter onvoldoende inzicht in de kosten van hun programma’s, constateert de Rekenkamer.