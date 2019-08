NPO investeert in dramaseries

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zet komend televisieseizoen in op vernieuwende dramaseries. NPO 1 en NPO 3 presenteren een groot aantal nieuwe dramaseries, bleek dinsdag op de najaarspresentatie van de NPO in Hilversum.

Een van de hoogtepunten is volgens de omroep Hoogvliegers, een achtdelige dramaserie van de EO in samenwerking met de luchtmacht over jonge F16-vliegers in opleiding.

Dramaseries zijn belangrijk voor de online-strategie van ‘Hilversum’ en voor de groei van de dienst NPO Start Plus, waarop naast dramaseries ook documentaires en titels van NPO 3 populair zijn.