„NPO heeft baat bij rust over financiën”

De publieke omroep heeft baat bij rust op het gebied van financiering en verdient steun van de politiek. Tot die conclusie komt een onafhankelijke commissie die het functioneren van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft geëvalueerd. In het rapport staat dat voldoende budget nodig is - ongeacht de ontwikkelingen in de reclame-inkomsten - en dat besluiten over de inhoud of het aantal netten aan de NPO zelf moeten worden overgelaten.

"Juist nu onafhankelijke en objectieve nieuwsvoorziening onder druk staat en veel mensen voor hun journalistieke informatie afhankelijk zijn van de NPO is een stabiele NPO van waarde", aldus de commissie, die werkt in opdracht van de NPO. De wettelijk verplichte evaluatie, onder leiding van topfunctionaris Marjan Oudeman, vindt eens in de vijf jaar plaats om te controleren of de publieke omroep zijn taken goed uitvoert.

Hoewel de commissie spreekt van "aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige programma’s" is het aanbod bij de NPO onvoldoende cultureel divers. Omroepen dragen weliswaar bij aan de veelzijdigheid van het aanbod, maar dit is nog niet volledig representatief voor de hedendaagse samenleving, menen de opstellers van het rapport. De commissie pleit daarom voor een langetermijnstrategie, die in samenspraak met de omroepen tot stand moet komen.

Verder stelt de commissie voor dat de programmeringskoers niet lang door eenzelfde persoon wordt bepaald en acht ze dubbelfuncties, zoals directeur audio of video en tegelijkertijd net- of zendermanager onwenselijk.

In de commissie zitten verder onder anderen Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits en directeur van debatcentrum De Balie Yoeri Albrecht.