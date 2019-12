NPO gaat voor minder maar beter drama

De Nederlandse Publieke Omroep gaat flink minder dramaseries maken. Het geld dat daarmee vrijkomt, moet ten goede komen aan de kwaliteit van de series. Dat zegt Suzanne Kunzeler, genrecoördinator drama bij de NPO.

Volgens haar is onlangs met de omroepen overeengekomen dat het aantal series „aanzienlijk” omlaag gaat. „We hebben er nu dertig”, aldus Kunzeler. „We willen straks in elk geval elke maand een grote serie, ook in de zomer.” Daarbij ligt de focus op de doelgroep. „We willen goed begrijpen welk publiek erop zit te wachten.”

De publieke omroep liet eerder al weten dat het meer wil investeren in drama. Samen met de omroepen is nu een toekomstvisie gemaakt. Kunzeler: „We willen een kwaliteitsslag maken, zodat we in de toekomst hofleverancier kunnen blijven van Nederland.”