NPO en Van den Ende maken tv-hommage over Bijl

Omroep Max, de NPO en Joop van den Ende slaan de handen ineen voor een “groot tv-monument” voor Martine Bijl. Het eerbetoon, dat nog helemaal moet worden gemaakt, zal vrijdagavond om 20.30 uur op NPO 1 te zien zijn. Dat heeft Max-omroepbaas Jan Slagter maandag gemeld. Martine Bijl overleed donderdag op 71-jarige leeftijd.

Het programma gaat tussen de zestig en negentig minuten duren. “We gaan aan de hand van fragmenten en aan de hand van gesprekken met haar intimi, collega’s en vrienden een prachtig monument voor Martine samenstellen”, vertelt Slagter. “We willen haar talent, haar veelzijdigheid en haar vriendschap in beeld brengen. En we willen tonen wat een groot gemis haar overlijden is voor heel veel mensen.”

Berend Boudewijn, de weduwnaar van Bijl, steunt het project.