November natter en zonniger verlopen

November 2019 is natter en iets kouder verlopen dan de gemiddelde novembermaand. Dat meldt Weeronline. Gemiddeld viel over Nederland 95 millimeter regen, tegen 82 normaal. Dat is veel meer dan vorig jaar, toen in november slechts 30 millimeter viel.

Een kletsnatte eerste week en een regenachtig slot van de maand zorgden voor een nattere november dan gebruikelijk. Uitschieter was 11 november: op de dag van Sint-Maarten viel in Aalsmeer 38 millimeter regen.

De temperatuur kwam in De Bilt uit op een gemiddelde van 6,5 graden, tegen 6,7 normaal. De eerste en laatste week van de maand verliepen zacht, maar door koude weken halverwege de maand lag de gemiddelde temperatuur deze november iets lager dan normaal.

Hoewel de maand natter en koeler dan normaal verliep, kende november een bovengemiddeld aantal zonuren. Met name in het zuiden kwam het op veel plekken tot meer dan tachtig uur zon, ruim twintig uur meer dan normaal. In het noorden van het land liet de zon zich beduidend minder vaak zien: zo’n zestig uur. Dat was alsnog een gemiddeld aantal voor november.