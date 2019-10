NOS krijgt forse kritiek om kindereuthanasie

Levensbeëindiging bij ernstig zieke kinderen staat op de agenda. Dankzij NOS Journaal en Nieuwsuur. Uitzendingen over dit delicate onderwerp krijgen echter forse kritiek uit medisch-ethische, theologische én journalistieke hoek. „Propaganda.”

Het NOS Journaal en Nieuwsuur besteedden zaterdag aandacht aan kindereuthanasie. De ouders van Nuria, lijdend aan een stofwisselingsziekte, kozen er 1,5 jaar na de geboorte voor hun dochter te laten versterven. Het ouderpaar vertelde graag de mogelijkheid te hebben gehad van actieve levensbeëindiging.

Eduard Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde UMCG Groningen, wijst er in de uitzending op dat actieve levensbeëindiging tussen de 1 en 12 jaar wettelijk verboden is. Toch zou 84 procent van de kinderartsen daar behoefte aan hebben.

Het NOS Journaal en Nieuwsuur krijgen forse kritiek op de uitzendingen. „De wijze waarop het NOS journaal dit onderwerp brengt, is kenmerkend voor de manier waarop ethische en juridische grenzen zijn verlegd”, reageert emeritus hoogleraar Henk Jochemsen. „Schrijnende casuïstiek met versimpelde presentatie van levensbeëindiging als dé oplossing. Gewoon propaganda.”

Jochemsen, die de zorgen van de ouders „absoluut niet” wil onderschatten, ziet een trend. „Elke keer wordt een ethisch onderwerp vanuit de emotie, vanuit een schrijnende situatie benaderd, waarbij een vorm van levensbeëindigend handelen als dé humane oplossing wordt gepresenteerd.” De NOS maakt daarbij de geesten in de samenleving rijp, in dit geval voor kindereuthanasie.

Van een nieuwsorganisatie, ook nog eens betaald met belastinggeld, zegt Jochemsen meer evenwichtigheid te mogen verwachten. „Deze aanpak is zo simplistisch, zo manipulatief. De NOS behoort dit niet zó te doen.” De emeritus hoogleraar wijst erop dat tegenargumenten en alternatieven ontbreken, zoals bijvoorbeeld terminale palliatieve sedatie.

Tijs van den Brink uit vanuit zijn journalistieke professie kritiek op de uitzending. De presentator zegt op Twitter „niets” te snappen van Nieuwsuur. „Waarom geen enkel tegenargument, @joostoranje? Alleen maar voorstanders!” Van den Brink vraagt zich af waarom hoogleraar kindergeneeskunde Verhagen een plaatst krijgt in de reportage én in het studiogesprek. „Waarom daar dan niet in ieder geval iemand bijgezet die er anders naar kijkt?”

Tegenargumenten kwamen „wel degelijk” aan de orde, meent hoofdredacteur Joost van Oranje van Nieuwsuur op Twitter. Volgens Van Oranje gaat het in deze uitzending om de dilemma’s van ouders en kinderen; niet om een simpel voor of tegen. „Wij wilden juist niet een ideologische discussie.”

Ook Stefan Paas heeft grote moeite met de aanpak van de NOS. Volgens de theoloog des vaderlands vervalt de NOS „zoals gewoonlijk bij dit soort items van nieuws- in belangenorganisatie.” Paas zegt op Twitter zich geen uitzending van het NOS-journaal te kunnen herinneren, waarin „niet de agenda werd gepusht van liberalisering van medische ethiek.”

SGP: Opnieuw dreigt grens verlegd te worden voor wilsonbekwamen

De Jonge als eerste aan zet in kwestie kindereuthanasie