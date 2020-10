NOS komt met zesde aflevering Het coronavirus: feiten en fabels

De NOS gaat weer een uitzending maken over de feiten en fabels rondom het coronavirus. Dinsdag is het programma te zien om 20.30 uur op NPO 1.

Het programma volgt op strengere coronamaatregelen die het kabinet eerder deze week bekendmaakte. Het programma, ‘Het corona-virus: feiten en fabels’, gaat deze keer onder meer in op die maatregelen en laat deskundigen antwoord geven op vragen als: Hebben ze nut? Hoe zit het met het dragen van mondkapjes en het testbeleid in Nederland?

De vorige aflevering van Het coronavirus: feiten en fabels trok begin juli iets meer dan een miljoen kijkers. De uitzendingen daarvoor waren telkens goed voor minimaal 1,5 miljoen kijkers.

In de eerste uitzending van dit programma, op 27 februari, maakte de toenmalig minister van Medische Zorg Bruno Bruins het nieuws bekend van de eerste virusbesmetting in Nederland. Hij kreeg toen een briefje in handen gedrukt dat hij meteen voorlas.