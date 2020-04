NOS komt met aangepaste programmering op Koningsdag

Omdat de festiviteiten op Koningsdag vanwege de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan, heeft de NOS voor maandag een aangepaste programmering opgesteld. In plaats van een liveverslag van de festiviteiten op Koningsdag wordt er nu onder meer teruggeblikt op de laatste zes edities van de verjaardag van koning Willem-Alexander.

In de ochtend wordt er een anderhalf uur durend programma uitgezonden met daarin de hoogtepunten van de afgelopen zes Koningsdagen in De Rijp en Amstelveen, Dordrecht, Zwolle, Tilburg, Groningen en Amersfoort, waar het feest vorig jaar plaatsvond. Het programma wordt ingeleid door Astrid Kersseboom.

’s Avonds maakt Winfried Baijens een roadtrip door elf provincies, eindigend in Limburg waar dit jaar in Maastricht het feest zou plaatsvinden. In zijn reportage laat Winfried aan presentator Amber Brantsen zien hoe Nederland - ondanks de coronamaatregelen - toch nog probeert de 53e verjaardag van de koning een beetje veilig te vieren.

Tussendoor wordt overdag het programma Het huis van De Koning uit 2017 herhaald, waarin de 50e verjaardag van Willem-Alexander centraal stond en werd gekeken naar hoe het gewone leven in Nederland zich in al die jaren heeft ontwikkeld.