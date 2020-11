NOS Journaal weer uit Hilversum, storing voorbij

De technische storing in het NOS-gebouw is voorbij. Het NOS Journaal werd om 11.00 uur weer vanuit Hilversum uitgezonden. Voor de eerdere uitzendingen moest de NOS dinsdagochtend uitwijken naar de studio in Den Haag.

Heel vroeg in de ochtend las nieuwslezer Mark Visser het radiobulletin voor op de televisie omdat er geen filmpjes konden worden uitgezonden. Ook waren er beelden vanuit de studio van het NOS Radio 1 Journaal te zien. Die radio-uitzending kon ondanks de storing wel worden uitgezonden.

De app, de website en Teletekst konden door de storing tijdelijk niet worden ververst, maar die problemen waren al snel verholpen.

Gemiddeld kijken tussen 07.00 en 10.00 uur een half miljoen mensen naar de journaals. Het ochtendjournaal om 08.00 uur wordt het best bekeken met gemiddeld 350.000 kijkers. Volgens de NOS worden de app, website en Teletekst door honderdduizenden mensen bekeken.