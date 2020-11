NOS Journaal vanuit studio in Den Haag

De journaaluitzendingen van de NOS worden dinsdagochtend gemaakt vanuit de studio in Den Haag. Vanwege een technische storing konden de uitzendingen niet vanuit het gebouw van de NOS in Hilversum komen.

Het NOS Radio 1 Journaal is op de radio te horen en de website en Teletekst werken inmiddels weer, aldus de NOS. In de vroege ochtend waren er geen journaals te zien. Na enige tijd werden er korte bulletins uitgezonden.

„De storing is voor de televisie nog niet opgelost, daarom zijn we uitgeweken naar de studio in Den Haag. We doen er alles aan om het op te lossen. Ik kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren”, aldus hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws via de radio.