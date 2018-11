NOS-correspondenten verhuizen

Marieke de Vries verruilt haar functie van NOS-correspondent in China voor dezelfde functie in Washington, waar ze taken van VS-correspondent Wouter Zwart overneemt. Zwart op zijn beurt wordt NOS-correspondent in Berlijn. Hij vervangt in Duitsland Jeroen Wollaars, die inmiddels is toegetreden tot het presentatieteam van Nieuwsuur.

De Vries zal samen met Arjen van der Horst in de VS verslag doen voor alle programma’s en platforms van de NOS, meldt de omroep maandag. Wie haar in Peking gaat opvolgen is nog niet bekend. Die procedure loopt volgens de NOS nog.

Zij werkt sinds 2012 in China en volgens haar was „de invloed van Trumps besluiten de afgelopen jaren al goed voelbaar in Oost-Azië”. De Vries wil op „zo helder mogelijke wijze duidelijkheid scheppen in de hectiek waarin de Verenigde Staten zich nu vrijwel dagelijks lijken te bevinden”.

Voor Zwart wordt Berlijn zijn derde standplaats als correspondent voor de NOS. Hij werkte van 2006 tot 2012 als correspondent in China en vervolgens in de VS. Zwart zegt dertien jaar lang van nabij te hebben meegemaakt „hoe grootmachten China en de Verenigde Staten naar zichzelf, elkaar en de wereld kijken”. Het heeft hem geleerd met andere ogen naar Europa te kijken. „Dat ik nu het Europese experiment onder de loep mag nemen vanuit hoofdrolspeler Duitsland, voelt niet alleen logisch, maar ook verdraaid goed.”

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff noemt Washington en Berlijn cruciale correspondentenposten. „Met de overstap van deze twee zeer ervaren collega’s wordt dat nog eens extra onderstreept”, zegt Gelauff.