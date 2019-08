NOS brengt ‘oorlogsnieuws’ op tv en internet

De NOS gaat vanaf volgende week donderdag elf maanden lang op internet 'oorlogsnieuws' brengen over de afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Later in september keert ook het Bevrijdingsjournaal terug op televisie, ditmaal over de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden.

De verslaggeving op de website van de NOS begint bij 5 september 1944, dan precies 75 jaar geleden, ook bekend als Dolle Dinsdag. Door aanhoudende geruchten leek toen de bevrijding nabij. Mensen vierden feest op straat, maar de Duitse bezetter greep hard in. In september kwam de bevrijding wel voor een deel van Zuid-Nederland, maar door het mislukken van de Slag om Arnhem moest de rest van Nederland nog tot het voorjaar van 1945 wachten.

De NOS brengt op de site dagelijks het nieuws van toen met de techniek van nu, aldus een woordvoerder. Market Garden, de Hongerwinter, de verbeten laatste gevechten tussen geallieerden en bezetters, maar ook het gewone dagelijkse leven komen voorbij. De serie loopt door tot de Japanse capitulatie in augustus 1945, waarmee ook Nederlands-Indië werd bevrijd.

Van 17 tot en met 26 september presenteert Herman van der Zandt weer een dagelijks Bevrijdingsjournaal op televisie na het Journaal van 20.00 uur. De NOS deed dat eerder bij de 75-jarige herdenking van D-Day in Normandië. Met historische beelden en nieuwe filmpjes wordt verslag gedaan van de operatie Market Garden, vanaf de massale luchtlandingen tot aan de dag dat de Britten moesten erkennen dat de Slag om Arnhem was mislukt.

De NOS maakt later in deze herdenkingsperiode nog meer Bevrijdingsjournaals. In januari 2020 komt bijvoorbeeld de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz aan de orde. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei besteedt in die maand ook veel aandacht aan de slachtoffers van de Holocaust.