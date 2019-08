NOS brengt ‘oorlogsnieuws’ op tv en internet

De NOS gaat vanaf volgende week donderdag elf maanden lang op internet ‘oorlogsnieuws’ brengen over de afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Later in september keert ook het Bevrijdingsjournaal terug op televisie, ditmaal over de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden.

De verslaggeving op de website van de NOS begint bij 5 september 1944, ook bekend als Dolle Dinsdag. Door aanhoudende geruchten leek toen de bevrijding nabij. Mensen vierden feest op straat, maar de Duitse bezetter greep hard in. In september kwam de bevrijding wel voor een deel van Zuid-Nederland, maar door het mislukken van de Slag om Arnhem moest de rest van Nederland nog tot het voorjaar van 1945 wachten.

De NOS brengt op de site dagelijks het nieuws van toen met de techniek van nu, aldus een woordvoerder.