North Sea Port: meld verdachte situaties in haven Vlissingen

North Sea Port, de fusiehaven van Vlissingen, Terneuzen en Gent, roept bedrijven en werknemers op om verdachte handelingen en acties te melden. De woordvoerder van North Sea Ports doet die oproep in een reactie op politie en justitie die dinsdagavond in Opsporing Verzocht aangaven dat een deel van het personeel van de haven in Vlissingen nauwe banden onderhoudt met drugscriminelen.

Corrupte havenarbeiders spelen een belangrijke rol bij het importeren van cocaïne via schepen afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika, aldus de opsporingsdiensten. Op beelden was te zien hoe deze havenwerkers aan het eind van hun werkdag het haventerrein verlaten met gevulde tassen, waarschijnlijk gevuld met drugs.

Johan Bresseleers, zegsman North Sea Port, geeft aan dat niet alleen bedrijven en werknemers alert moeten zijn op verdachte zaken, maar dat het havenbedrijf dat zelf ook is. „Wij doen dit als havenbedrijf eveneens en verlenen onze medewerking om te zorgen voor een weerbare en integere haven. Als haven houden we nauw contact met de bedrijven en monitoren we 24/7 de scheepvaart en de los- en laadacties van schepen om de veiligheid in de haven te verzekeren.”

Begin november werd in de haven 400 kilo cocaïne in beslag genomen, afkomstig van een schip uit Zuid-Amerika. Daarvoor werd sinds begin 2018 al ruim 12.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Justitie denkt dat in werkelijkheid veel meer drugs naar de haven van Vlissingen is gekomen.