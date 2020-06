‘Noordzeeakkoord is een stap naar een gezonde balans’

Natuurorganisaties zijn tevreden over het Noordzeeakkoord dat vrijdag is ondertekend. Het is een belangrijke stap naar een Noordzee met een gezonde balans „tussen natuur, energieproductie en voedselvoorziening”, aldus Stichting De Noordzee, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Greenpeace, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds.

De organisaties geven aan dat de Bruine Bank, halverwege de Nederlandse en Engelse kust, beschermd gebied wordt. Daarnaast worden bestaande beschermde gebieden als de Doggersbank en het Friese Front grotendeels gevrijwaard van schadelijke vormen van visserij. Ook kwetsbare diersoorten als zeevogels worden met het akkoord beter beschermd.

De natuurclubs zijn verder blij dat er meer geld beschikbaar komt voor wetenschappelijk natuuronderzoek. En dat er een onderzoek komt naar de gaswinning op de Noordzee. Wel hadden ze liever gezien dat op 30 procent van de Nederlandse Noordzeebodem niet meer met sleepnetten gevist mag worden. Dat is echter 15 procent.

Het Noorzeeakkoord is vrijdag ondertekend door het Rijk, de genoemde natuur- en milieuclubs, de zeehavensector en de energiesector. De handtekening van vissersorganisaties ontbreekt.