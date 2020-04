Noordwijk neemt extra maatregelen om strandgangers te weren

Om te voorkomen dat mensen zaterdag of zondag naar het strand komen, sluit de gemeente Noordwijk zo’n 2000 parkeerplekken. Ook gaat de weg naar Langevelderslag dicht, waardoor strandgangers niet door kunnen rijden naar het parkeerterrein. Verder gaan politie en boa’s extra controleren en worden drones ingezet.

De parkeerplaatsen zijn tussen zaterdag 09.00 uur en zondag 18.00 uur niet te gebruiken. Het gaat om de plekken bij de Waterleidingduinen, het Oosterduinse Meer, Wantveld, Vuurtorenplein, Palaceplein, de Koningin Astridboulevard en de Duindamseslag.

Dit weekend kan het wel 20 graden worden. Gemeenten willen daarom taferelen zoals twee weken geleden voorkomen. Toen was er landelijk grote verontwaardiging, omdat veel mensen de coronamaatregelen negeerden en alsnog in grote groepen het strand opzochten.

Naast Noordwijk nemen ook andere kustplaatsen maatregelen. Zo houdt Zandvoort alle toegangswegen naar het strand dicht. Sinds een week worden strandbezoekers teruggestuurd, alleen bestemmingsverkeer mag door. Callantsoog zet tekstkarren in met daarop de oproep om weg te blijven. Later wordt besloten of de enige weg naar het strand openblijft, afhankelijk van de drukte. Op de stranden van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, waaronder die bij Renesse, worden onder meer extra controleurs ingezet.