Noordwaardpolder onder water: historisch moment

Bewoners die genieten van een uniek uitzicht, terwijl hazen, mollen en muizen alle kanten op zwermen om in veiligheid te komen. De Noordwaardpolder bij Werkendam staat grotendeels onder water.

Precies zoals het ooit is bedoeld, stroomt het water van de rivier de Merwede maandag over de dijken. Het komt in de Noordwaard, een polder in de Biesbosch. Daardoor zakt het peil van de rivier zo’n 30 centimeter en houden inwoners van steden als Gorinchem en Dordrecht droge voeten.

„Het is een historisch moment”, zei Nick Schoone van Rijkswaterstaat tegenover Omroep Brabant. „Dit is de eerste keer dat het water over de drempel komt.” Voor de bewoners van het gebied heeft het hoge waterpeil, aldus Schoone, weinig gevolgen. „Dat was het uitgangspunt toen we hieraan begonnen: de mensen moeten hier kunnen blijven wonen en werken.”

Alleen als het water extreem hoog komt, kunnen polderbewoners „eventjes” vast komen te zitten, zei Schoone tegen de regionale zender. „Maar daar hebben ze zelf voor gekozen.”

Doorstroomgebied

De Noordwaard is sinds 2015 een zogeheten doorstroomgebied. De dijken zijn 2 meter boven NAP. Als het water hoger komt, stroomt het vanzelf de polder in. Die is zo ingericht dat de wegen en huizen er droog blijven.

De rivier krijgt een extra route richting Haringvliet en Noordzee. De Noordwaard is een van de grootste projecten uit het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier, dat is opgezet na de overstromingen van 1993 en 1995.

Het peil van de Merwede is waarschijnlijk in de loop van de week zo ver gezakt dat het water niet meer de polder in komt.

De Oosterscheldekering, de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering zijn gesloten vanwege de hoge waterstanden

Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt doordat de rivieren veel regenwater uit Duitsland en Frankrijk moeten afvoeren. Tegelijk wordt het water vanuit het zuidwesten opgestuwd door de storm Ciara.