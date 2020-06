De Noordtunnel in de A15 bij Alblasserdam is in beide richtingen dicht. Volgens de ANWB waren er werkzaamheden en is er momenteel sprake van een stroomstoring.

Er staat al flinke file tussen Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook de omleidingsroute via Dordrecht is volgelopen, evenals de aanvoerroute via de N214 Leerdam-Papendrecht.

De A15 is een druk bereden snelweg door het vele vrachtverkeer. Wanneer de tunnel weer opengaat is nog niet bekend.