Noordrijn-Westfalen stelt 80 ic-bedden beschikbaar voor Nederland

In de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn momenteel tachtig bedden in 48 ziekenhuizen beschikbaar voor de intensieve medische zorg van Nederlandse Covid-19 patiënten. Dit heeft het Duitse ministerie van Volksgezondheid tegen het Duitse persbureau DPA gezegd.

„Op dit moment is geen van deze bedden bezet”, aldus het ministerie. In Nederland verspreidt het coronavirus zich momenteel razendsnel. De situatie in de ziekenhuizen wordt als bedreigend beschouwd. Door tekorten in het aanbod zijn sommige ziekenhuizen in grote steden al gedwongen om hun afdelingen voor spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten.

Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) bevestigde de bereidheid van Duitsland om coronapatiënten uit andere EU-landen weer toe te laten. „Als er knelpunten zijn in de zorg voor coronapatiënten bij onze buren, zullen we natuurlijk snel hulp bieden, als onze capaciteiten dat toelaten”, zei hij zaterdag.

Ook andere Duitse deelstaten hebben ermee ingestemd om patiënten uit naburige EU-landen te accepteren. Zo heeft Nedersaksen zich ook bereid verklaard om buurland Nederland te helpen. Volgens informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook gesprekken tussen Beieren en Tsjechië. Volgens de informatie zal de EU 220 miljoen euro beschikbaar stellen voor grensoverschrijdend vervoer van patiënten, apparatuur en personeel.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding liet zondag weten dat er op dit moment nog voldoende beddencapaciteit is om patiënten in Nederland op te vangen.