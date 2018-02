Noordervliet schrijft essay Geschiedenismaand

Nelleke Noordervliet schrijft het essay voor de komende Maand van de Geschiedenis, die in oktober plaatsvindt en ‘Opstand’ als thema heeft, onder de titel Door met de strijd. Noordervliet zelf is enthousiast over het thema Opstand: „Wat een heerlijk onderwerp!”

Nelleke Noordervliet (1945) schreef onder meer historische romans. Als essayist voor de Maand van de Geschiedenis werd zij voorgegaan door onder anderen Herman Pleij en Ahmed Aboutaleb.

Het Nederlands Openluchtmuseum is hoofdorganisator van de Maand. Bibliotheken, musea, boekhandels, archieven, historische verenigingen, gemeenten en vele andere organisaties verspreid over heel Nederland zetten evenementen op touw.