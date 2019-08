Noorden houdt motorbendes in het vizier

Het moet in Noord-Nederland onaantrekkelijker worden voor criminelen om hun vak uit te oefenen. Gemeenten hebben daarin een grote rol, staat in het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023.

Ondermijnende misdaad en gedigitaliseerde misdaad staan de komende jaren boven aan de agenda. Onder de noemer ondermijnende criminaliteit vallen in Noord-Nederland onder meer outlaw motorcycle gangs en witwassen, soms in combinatie met vastgoedfraude.

Huisjesmelkers

Verder is fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) een opkomend fenomeen in het noorden. In de steden signaleert de politie vastgoedfraude, bijvoorbeeld door zogenoemde huisjesmelkers.

De diensten willen deze soorten misdaad aanpakken door geldstromen te verstoren en crimineel vermogen af te pakken. Ook moeten locaties onaantrekkelijk worden gemaakt voor ”crimineel ondernemerschap”. Dit kan bijvoorbeeld met integriteitstoetsen (Wet Bibob) door gemeenten. Verder ligt er een grote rol voor het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) bij informatievergaring en samenwerking.

Een deel van de misdaad verplaatst zich naar de digitale wereld.

Cybercrimes die in Noord-Nederland het meest worden aangetroffen zijn het misbruik van accounts voor bestellingen, het zich voordoen als technische hulpdienst om aan informatie te komen, factuurfraude, digitale afpersing en fraude met bankgegevens, bijvoorbeeld via phisingmails.

Dit moet worden aangepakt door medewerkers te scholen. Ook gaan de overheden aan de slag met de eigen digitale weerbaarheid. De gemeenten moeten samen met het bedrijfsleven een barrièremodel ontwikkelen om te voorkomen dat websitebouwers cybercrime al dan niet bewust faciliteren. Dit kan via toetsen voorafgaand aan vergunningverlening en handhaving.

Verwarde personen

Verder staat in het rapport dat zorg en veiligheid steeds dichterbij elkaar komen te liggen, zoals bij de problematiek met verwarde personen. Potentiële problemen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden.