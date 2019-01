Noordelijke waterschappen sluiten dijken af

De noordelijke waterschappen sluiten de coupures (dijkdoorgangen) bij Delfzijl af en starten dinsdagochtend met een volledige dijkbewaking. Dat maakten waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest bekend. Ook Rijkswaterstaat heeft enkele sluizen afgesloten.

De waterschappen verwachten dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 12.50 uur een hoogtepunt bereikt en uitkomt op 4,20 meter boven NAP. Op maandagavond werd nog uitgegaan van een waterstand van 3,40 meter boven NAP. Het sluiten van de dijkdoorgangen is gebruikelijk vanaf een waterpeil vanaf 3 meter boven NAP.

Gisteren riep het Groningse waterschap Noorderzijlvest mensen op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan wegens de hoge verwachte waterstand. Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip afvielen de dijken beschadigt.

Bij de dijkbewaking letten medewerkers van de waterschappen met name of dit soort aangespoeld materiaal problemen veroorzaakt.

In Friesland is het waterschap eveneens alert op extra rommel die kan aanspoelen op de dijken, meldt de Unie van Waterschappen. Daarom is daar beperkte dijkbewaking ingesteld. Dijkwachters controleren de dijken tussen Zurich en Lauwersoog en indien nodig ook de eilanden.

Vanwege de verwachte hoge waterstanden sluit Wetterskip Fryslân in Harlingen de dijkdoorgang van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis. Ook de schuiven van de gemalen langs de Waddenzeedijk worden gesloten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sluit waarschijnlijk de dijkdoorgang in Den Oever. Verder worden voorzorgsmaatregelen getroffen bij het dijkversterkingswerk Texel en Den Oever. Ook Rijkswaterstaat heeft de sluis Den Oever gesloten en sluis de kleine kolk bij Kornwerderzand.

Naar verwachting sluit Rijkswaterstaat rond 11.00 uur de waterkering Farmsum/Delfzijl. Gekeken wordt nog of de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering dicht gaan, meldt een woordvoerster.