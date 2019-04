Noord-Zuidlijn winnaar architectuurprijs

Een vakjury heeft de Noord-Zuidlijn in Amsterdam unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Gouden A.A.P., de Amsterdam Architectuur Prijs 2019. Het publiek bekroonde het nieuwe Hotel Jakarta met dezelfde prijs. De twee projecten werden gekozen uit tien kanshebbers.

Volgens de vakjury geeft de Noord-Zuidlijn van Benthem Crouwel Architects en opdrachtgever Metro en Tram (gemeente Amsterdam) blijk van „ongekend vakmanschap”, waarmee Amsterdam een „nieuwe ruggengraat” heeft gekregen, een „hoogwaardige OV-machine met een blijvende impact op de stad”.

De publieksjury was op zijn beurt lovend over Hotel Jakarta van SeARCH (in opdracht van Westcord hotels). Volgens het juryrapport is het gebouw op de kop van het Java-eiland indrukwekkend door het gebruik van duurzame materialen en systemen, en mooi door het vele hout en de tropische binnentuin.

De winnaars krijgen een beeldje.