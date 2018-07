De Noord-Zuidlijn brengt mensen bij elkaar, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bij de opening van de metrolijn. „De lijn verbindt oude volkswijken met nieuwe hotspots”, aldus de burgemeester. „Noord en Zuid komen bij elkaar, en kunnen een nieuwe verbintenis aangaan.

Volgens Halsema biedt de nieuwe lijn nieuwe kansen, maar heeft de aanleg van het megaproject ook veel gevraagd van de stad en de Amsterdammers. Zo verzakten in 2008 diverse panden aan de Vijzelgracht, liep de bouw veel vertraging op en kostte de aanleg twee keer zoveel als begroot, 3,1 miljard. ,,Amsterdam heeft met zweet en tranen dure lessen moeten leren, lessen die we niet mogen wegmoffelen”, benadrukte ze.

Ze stond ook stil bij de dood van twee mensen tijdens de bouw, een medewerker en een automobilist die een damwandplaat op zijn auto kreeg. Hun weduwen waren bij de opening aanwezig.

„Duizenden pagina’s zijn er geschreven”, blikte de burgemeester terug. „Honderden uren zijn er gedebatteerd. Over het waarom van de Noord-Zuidlijn. In donkere gangen, in modder, is jaren lang met man en macht gewerkt. Er zijn huzarenstukjes geleverd, er waren technologische hoogstandjes, er zijn verhalen van heldendom, er zijn tranen gevloeid - van verdriet en van blijdschap.”