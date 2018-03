Noord-Nederlandse ziekenhuizen vol door griep

Noord-Nederlandse ziekenhuizen kampen met grote capaciteitsproblemen door de aanhoudende griepgolf. „Spoedeisende-hulpafdelingen stromen over en kondigen tijdelijke sluitingen af. Intensivecarebedden zijn nauwelijks nog beschikbaar”, stelt Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

Tegelijkertijd is er ook minder zorgpersoneel beschikbaar, omdat veel van hen zelf ook ziek zijn. Als maatregel heeft het zorgnetwerk een tijdelijk ‘regiopunt beddencapaciteit’ in het leven geroepen. Met dit overzicht kunnen ziekenhuizen snel bepalen waar patiënten terechtkunnen. Daarnaast kijken ziekenhuizen of het mogelijk is om mensen sneller naar huis te sturen om bedden vrij te maken. Tegelijk onderzoekt de ambulancezorg in Noord-Nederland de mogelijkheden om extra personele capaciteit vrij te maken voor de ziekenhuizen.

De griepepidemie in Nederland duurt al 13 weken, ruim een maand langer dan normaal. Daardoor liggen veel ziekenhuizen al weken overvol met grieppatiënten en ouderen met longontsteking.