Noord-Koreaanse propagandakunst in Goes

De tentoonstelling zat al lang in de pen, maar juist nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea torenhoog oplopen en de hele wereld in de ban houden, wordt zaterdag in de Grote Kerk van Goes een expositie van Noord-Koreaanse (propaganda)schilderijen geopend. Deze is onderdeel van het al lopende Goes-Aziëjaar in de Zeeuwse stad.

Het gaat om meer dan vijftig schilderijen uit de periode 1960 - 2000. Ze zijn vervaardigd door professionele Noord-Koreaanse schilders, allemaal in opdracht van de staat en oorspronkelijk bedoeld voor binnenlands gebruik in openbare gebouwen en hotels.

„Het regime gebruikt deze knap geschilderde socialistisch-realistische kunst om een utopisch Noord-Korea te creëren en in stand te houden. Essentieel is de verheerlijking van het systeem in afbeeldingen met als onderwerp het gezin, landbouw en industrie, oorlog en confrontatie, met vijanden als de VS en Japan”, aldus de organisatoren.

Een deel van de geëxposeerde schilderijen was al eens in Assen te zien. Alle werken komen uit de verzameling van de Nederlander Ronald de Groen. Ze zijn in Goes te bekijken tot en met maandag 4 september.