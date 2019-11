Noord-Holland verruimt PFAS-normen fors

De provincie Noord-Holland verruimt de norm voor PFAS in de grond. PFAS staat voor de kunstmatige poly- en perfluoralkylstoffen, die de bodem vervuilen. De provincie laat daar fors meer van toe, om bepaalde (bouw)projecten meer speling te geven.

De provincie heeft op honderd plekken in Noord-Holland gemeten hoeveel PFAS er in de grond zit. Daaruit blijkt volgens haar dat overal in Noord-Holland tot 1,5 microgram PFAS per kilo grond te vinden is.” Grond tot die waarde mag binnen de provincie Noord-Holland gewoon verplaatst worden”, meldt de provincie op de eigen site. De landelijke norm is 0,1 microgram, maar de provincie mag dit zelf aanpassen, aldus een woordvoerster.

De provincie stelt ook een bovengrens vast voor PFAS. Wanneer meer PFAS wordt aangetroffen dan volgens de nieuwe norm wordt toegestaan, moet onderzoek gedaan worden naar saneringsmaatregelen.