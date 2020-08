Noord-Holland test techniek voor voorrang bus bij stoplicht

Noord-Holland gaat als eerste provincie in Nederland een techniek testen die het mogelijk maakt om via het mobiele netwerk bussen makkelijker voorrang te geven bij verkeerslichten. Eerder was dat alleen mogelijk als de bussen een vaste route reden. Bussen kunnen nu ook voorrang krijgen op het andere verkeer als zij afwijken van de vaste route, zonder dat daarvoor updates of wijzigingen in het verkeerslicht of in de boordcomputer nodig zijn.

Dat is handig bij wegwerkzaamheden, evenementen of bij een incident, meldt de provincie Noord-Holland. Een ander voordeel van de nieuwe techniek is dat de chauffeur ook informatie over het verkeerslicht krijgt. De chauffeur krijgt onder meer door hoe lang het duurt voordat het groen wordt.

Samen met vervoersbedrijf Arriva en Smart Mobility bedrijf Be-mobile test de provincie de nieuwe techniek met ongeveer 25 bussen op de provinciale weg N207 bij Nieuw-Vennep. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe de chauffeurs de techniek ervaren.